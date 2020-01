Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon würden zwei Termine ihre Schatten vorauswerfen: Zum einen werde der Chiphersteller Anfang Februar einen Einblick in die jüngste operative Entwicklung samt Ausblick auf das laufende Jahr geben. Zum anderen stehe noch immer die Freigabe der geplanten Übernahme des Wettbewerbers Cypress Semiconductor aus.Zuletzt hätten einige positive Analystenstimmen der Infineon-Aktie Auftrieb gegeben. Aktuell würden 17 Experten die DAX-Aktie zum Kauf empfehlen, 13 stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen gebe es nur noch eine: Alexander Peterc von der Société Générale sehe die Aktie unverändert bei 16,50 Euro fair bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage aktuell 21,70 Euro.Entscheidend für die weitere Kursentwicklung würden die Aussagen von Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) am 5. Februar werden. Falle der Ausblick nicht zu verhalten aus, könnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Detaillierte Schätzungen werde "Der Aktionär" im Vorfeld noch veröffentlichen. Zudem stehe noch die Genehmigung der Cypress-Übernahme durch die US-Behörden als potenzieller Impulsgeber im Raum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: