ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (27.10.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere für die Infineon-Aktie einen stabilen Haussetrend. Unter den 40 DAX-Titeln weise der Technologietitel derzeit sogar die höchste Relative Stärke (Levy) auf. Aus charttechnischer Sicht komme zudem ein überzeugender Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch (39,56 EUR) hinzu. Nach der "bullishen" Auflösung einer klassischen Flaggenkonsolidierung komme somit der Ausbruch aus der Schiebezone seit dem Jahresultimo 2020/21 hinzu. Es lägen also derzeit gleich zwei trendbestätigende Kursmuster vor! Die Verknüpfung des Konzepts der Relativen Stärke mit abgeschlossenen Chartformationen würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt besonders zu schätzen wissen! Interessanterweise würden beide Konsolidierungsformationen auf ein Kursziel im Bereich von gut 43 EUR schließen lassen, welches wiederum recht gut mit den Hochs vom 1. Halbjahr 2001 harmoniere. Als erste Absicherungsoption biete sich indes die obere Begrenzung der angeführten Schiebezone bei rund 37 EUR an. Unter strategischen Gesichtspunkten noch wichtiger sei indes die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 34,66 EUR) und dem Oktober-Tief (33,96 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:38,80 EUR -1,01% (27.10.2021, 10:19)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:39,25 EUR +0,58% (26.10.2021, 17:37)