Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Juni habe Infineon angekündigt, für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Ende August habe die überwiegende Mehrheit der Aktionäre des US-Konkurrenten dem geplanten Deal zugestimmt. Vor vier Wochen habe auch die EU-Wettbewerbskommission grünes Licht für die Übernahme gegeben. Nun müssten noch die US-Behörden ihren Segen geben. Vorstand Reinhard Ploss wolle den Zukauf spätestens bis Anfang 2020 abgeschlossen haben."Die geplante Übernahme von Cypress ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon", habe Vorstand Reinhard Ploss gesagt. Dem Vernehmen nach habe es nur wenig geeignete Objekte gegeben. Den Deal wolle sich Infineon insgesamt neun Milliarden Euro kosten lassen - und damit die Basis für eine erfolgreiche Zukunft legen.Durch den Zukauf würde der DAX-Konzern weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern aufsteigen - und die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden. Außerdem erhoffe sich Infineon über die US-Amerikaner einen besseren Zugang zum Geschäft mit der Vernetzung und Steuerung von Haushaltstechnik wie Heizungen, Beleuchtung oder Kühlschränken. "Mit der Transaktion können wir unseren Kunden das umfassendste Portfolio für die Verbindung der realen mit der digitalen Welt anbieten. Damit erschließen wir große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge", so Ploss bei der Ankündigung im Sommer.Dank Cypress würden die Münchner Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und auf stark gefragte Mikrocontroller erhalten - und sich damit die Kosten und die Zeit sparen, diese selber zu entwickeln. Am Ende dürfte der Konzernchef seinem Ziel näherkommen, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben. Damit mache diese Transaktion das Geschäftsmodell noch robuster.Die Technologieportfolios beider Gesellschaften hätten sich ergänzt und würden großes Potenzial in wachstumsstarken Zielmärkten Automotive, Industrie und Internet der Dinge eröffnen. Würden die US-Behörden den Deal durchwinken und gehe der Übernahmeplan vom Vorstand auf, dürfte der Konzern mittelfristig operativ profitieren - und die Aktie deutlich höher notieren.Charttechnisch habe sich Bild rund um die Präsentation der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder aufgehellt. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt. Erweise sich der jüngste Kurssprung über die 19-Euro-Marke als nachhaltig, würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 20/21 Euro generiert. Anleger sollten sich dabei aber auch auf den einen oder anderen Rücksetzer einstellen. Denn neben der eigenen operativen Entwicklung und frischen Analystenstimmen dürften auch Neuigkeiten im Handelsstreit die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie beeinflussen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)