Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,45 EUR +0,28% (25.04.2019, 12:59)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am 7. Mai gewähre der deutsche Chiphersteller einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018/19. Angesichts der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und einer schwächeren Nachfragedynamik in den Endmärkten habe der DAX-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr Ende März nach unten angepasst. Die Infineon-Aktie habe seitdem dennoch deutlich an Wert zugelegt. Halte das positive Momentum an, könnte das Papier im Vorfeld der Zahlen einen Durchmarsch bis 22 Euro versuchen. Die Deutsche Bank sehe ihren Top-Pick sogar erst bei 23 Euro fair bewertet. Kurzfristig sollten bei der leicht überkauften Infineon-Aktie allerdings auch kleinere Kursrücksetzer einkalkuliert werden. Auf Jahressicht seien weiter steigende Kurse in Richtung 25 Euro zu erwarten, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:21,45 EUR +0,59% (25.04.2019, 13:13)