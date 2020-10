Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,235 EUR -1,54% (23.10.2020, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,585 EUR -1,37% (22.10.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Anfang Oktober habe die freundliche Stimmung in der Chipbranche auch die Infineon-Aktie beflügelt. Der Kurs sei auf 28,33 Euro gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2002. In den letzten Tagen sei der DAX-Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Frische Zahlen gebe es erst Anfang November. Analysten würden im Vorfeld weiter den Daumen heben.Angesichts der starken Erholung im Automobilsektor und den guten Eckdaten einiger Wettbewerber dürfte auch Infineon die eigenen Planvorgaben mindestens treffen. Einige Marktteilnehmer würden hier sogar auf eine positive Überraschung setzen. Anleger sollten sich bis zu den Zahlen allerdings auf ein Wechselspiel von Bulle und Bär einstellen. Nach unten gebe es eine Reihe von kleineren Unterstützungen. Eine größere Auffangzone warte zwischen 22,50 und 24 Euro. Würden die Bullen wieder das Kommando übernehmen, dürfte das Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro schnell wieder in den Fokus rücken, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: