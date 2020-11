Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,65 EUR +3,70% (05.11.2020, 09:31)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,51 EUR +3,80% (05.11.2020, 09:17)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.

In den vergangenen Wochen hätten einige Chiphersteller Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt. Dabei hätten die meisten Konzerne vor allem mit einem insgesamt recht zuversichtlichen Ausblick bei den Investoren punkten können. Mit der guten Stimmung in der Branche habe die Infineon-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro angezogen. Im Anschluss sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Am kommenden Montag (9. November) lege der heimische Chipriese aktuelle Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 vor.

Infineon rechne für die vergangenen zwölf Monate mit einem Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro und einer Segmentergebnismarge von etwa 13 Prozent. Nach Steuern solle der Chiphersteller 45 Cent pro Aktie verdienen, so der Analystenkonsens. Im Geschäftsjahr 2020/21 sei dank der Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor mit einem Umsatzwachstum von etwa 20 Prozent und einem überproportionalen Ergebnisanstieg zu rechnen. Damit relativiere sich auch das optisch hohe KGV von 60.

Nach den guten Daten einiger Wettbewerber hätten viele Analysten auch für den heimischen Halbleiterkonzern ihre Umsatz- und Ergebnisprognose erhöht und das Ziel heraufgesetzt. Heute lege einer der größeren Pessimisten nach: Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel von 19,20 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underperform" belassen. Die Erhöhung erfolge wegen der Verbesserung der Nachfrage aus der Autobranche, so Analyst Achal Sultania. Der Halbleiterhersteller profitiere von langfristigen Trends, die Bewertung sei aber recht üppig.