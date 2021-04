Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (16.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berichtssaison laufe an. Die ersten Eckdaten zum Start in das neue Jahr würden über die Ticker laufen. Die Geschäftszahlen europäischer Halbleiterkonzerne dürften insgesamt "in-line" bis besser als vom Markt erwartet ausfallen, so David Mulholland von der Schweizer UBS. Die Infineon-Aktie bleibe sein bevorzugter Sektorwert. Aber auch die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hebe den Daumen.Im Mittelpunkt des Interesses sollten bei der Berichterstattung zum ersten Quartal die anhaltenden Versorgungsengpässe bei Chips stehen, und wie sie sich auf die Fähigkeit der Unternehmen auswirken würden, die Nachfrage in zahlreichen Absatzmärkten zu decken. Die Schweizer Großbank UBS sei bei Infineon recht zuversichtlich und habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die US-Investmentbank BofA habe den heimischen Chipriesen mit einem Kursziel von 45 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Halbleiterherstellers sei mit Blick auf das Geschäft mit der Auto- und Industriebranche führend und daher sein "Top Pick", so Analyst Didier Scemama. Infineon dürfte bis 2025 den Umsatz jährlich um 15 Prozent und das Ergebnis je Aktie um 28 Prozent steigern.Trotz Chip-Mangel: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends bei Infineon seien intakt. Den Engpässen sollte der Konzern passend entgegen steuern. Bei einem anhaltend positiven Newsflow dürfte die Aktie ihre Rekordfahrt fortsetzen und weiter Kurs auf die 40-Euro-Marke und mehr nehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link