AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 BESTÄTIGT



Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Infineon bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 weiterhin einen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr von etwa 6 Prozent plus oder minus 2 Prozentpunkte mit einer Segmentergebnis-Marge von voraussichtlich 16 Prozent im Mittelpunkt der Umsatzprognose. Im Segment ATV wird ein Umsatzwachstum deutlich über dem Konzerndurchschnitt erwartet. Das Wachstum des Segmentes IPC sollte in etwa auf dem Niveau des Konzerndurchschnitts oder leicht darüber liegen. In den Segmenten PMM und CCS wird das Umsatzwachstum voraussichtlich geringer als im Konzerndurchschnitt sein.



Für das Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten in Höhe von etwa 950 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind circa 35 Millionen Euro für einen Erweiterungsbau am Hauptsitz von Infineon in Neubiberg bei München. Das Verhältnis von Investitionen zum Mittelpunkt der prognostizierten Umsatzspanne für das Geschäftsjahr 2017 liegt ohne die Investitionen für das neue Bürogebäude bei circa 13 Prozent. Die Abschreibungen werden voraussichtlich etwa 830 Millionen Euro betragen.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.



Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2017 finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.



Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Infineon: Wachstum in Kernbereichen treibt erfolgreichen Start in Geschäftsjahr 2017 - AktiennewsDie Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. "Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal fielen besser aus als erwartet. Besonders kräftig war die Nachfrage nach unseren Komponenten für Automobilelektronik und MOSFET-Leistungstransistoren. In den kommenden Monaten erwarten wir weiteres Wachstum in unseren Märkten, auch die langfristigen Trends stimmen uns zuversichtlich. Wir bekräftigen unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr: Mehr Umsatz, Ergebnis und Marge."KONZERNERGEBNIS IM ERSTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2017Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 ging der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 2 Prozent von 1.675 Millionen Euro auf 1.645 Millionen Euro zurück. Während die Umsätze in den Segmenten Power Management & Multimarket (PMM) und Industrial Power Control (IPC) saisonal wie erwartet zurückgingen, stieg der Umsatz im Segment Automotive (ATV) sogar weiter an. Der Umsatz im Segment Chip Card & Security (CCS) war gegenüber dem Vorquartal unverändert.Die Bruttomarge betrug im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 36,0 Prozent nach 36,3 Prozent im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016. Darin enthalten waren Aufwendungen für akquisitionsbedingte Abschreibungen und sonstige mit der Akquisition von International Rectifier in Zusammenhang stehende Aufwendungen in Höhe von 25 Millionen Euro. Die bereinigte Bruttomarge belief sich auf 37,6 Prozent nach 37,7 Prozent im Vorquartal.Das Segmentergebnis verringerte sich im ersten Quartal um 12 Prozent auf 246 Millionen Euro nach 280 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016. Die Segmentergebnis-Marge belief sich im ersten Quartal auf 15,0 Prozent nach 16,7 Prozent im Vorquartal.Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug minus 62 Millionen Euro nach minus 51 Millionen Euro im Vorquartal. Davon entfielen 26 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 1 Million Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten und 22 Millionen Euro auf die Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten. Hinzu kamen die sonstigen betrieblichen Erträge beziehungsweise Aufwendungen mit minus 13 Millionen Euro.Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis enthält in Summe 46 Millionen Euro Abschreibungen im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Post-Merger-Integration im Zusammenhang mit der Akquisition von International Rectifier.Das Betriebsergebnis sank im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 184 Millionen Euro. Im Vorquartal waren 229 Millionen Euro erzielt worden. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten betrug im ersten Quartal 165 Millionen Euro nach 228 Millionen Euro im vierten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich auf minus 4 Millionen Euro nach minus 3 Millionen Euro im Vorquartal. Der Konzernüberschuss verringerte sich im abgelaufenen Quartal auf 161 Millionen Euro nach 225 Millionen Euro im Vorquartal. Im Konzernüberschuss des vierten Quartals war ein Steuerertrag von 15 Millionen Euro enthalten. Der Steueraufwand im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres betrug 2 Millionen Euro.Das Ergebnis je Aktie verminderte sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,14 Euro. Im Vorquartal hatte es 0,20 Euro betragen (jeweils unverwässert und verwässert). Das bereinigte Ergebnis je Aktie3 (verwässert) erreichte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0,17 Euro nach 0,21 Euro im Vorquartal. Bei der Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie (verwässert) wurden insbesondere die akquisitionsbedingten Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen unter Abzug der darauf entfallenden Steuern sowie Wertaufholungen auf bilanzierte aktive latente Steuern eliminiert.Der Free-Cash-Flow aus fortgeführten Aktivitäten betrug im ersten Quartal minus 39 Millionen Euro. Im Vorquartal hatte er sich auf 169 Millionen Euro belaufen. Der Free-Cash-Flow des ersten Quartals beinhaltet den Nettomittelabfluss von 112 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb von 93 Prozent der Anteile an der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG (MoTo). Die Gesellschaft ist Eigentümerin und Vermieterin des Campeons, dem Hauptsitz von Infineon. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten erreichte 282 Millionen Euro nach 447 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016.Ende Dezember hatte Infineon eine Brutto-Cash-Position in Höhe von 2.209 Millionen Euro. Zum 30. September 2016 hatte die Brutto-Cash-Position 2.240 Millionen Euro betragen. Die Netto-Cash-Position verminderte sich hauptsächlich aufgrund des Erwerbs und der Konsolidierung der oben erwähnten MoTo auf 166 Millionen Euro nach 471 Millionen Euro zum 30. September 2016.Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Qimonda verringerten sich zum 31. Dezember 2016 leicht auf 31 Millionen Euro nach 32 Millionen Euro zum 30. September 2016. Die Rückstellungen wurden ursprünglich für Prozesskosten im Zusammenhang mit den Forderungen des Insolvenzverwalters und für die Nachhaftung in Bezug auf die Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG gebildet.AUSBLICK FÜR DAS ZWEITE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2017Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 erwartet das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes um 5 Prozent plus oder minus 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. Dieser Prognose liegt ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 zugrunde. In der Mitte der Umsatzspanne wird die Segmentergebnis-Marge voraussichtlich 15 Prozent betragen.