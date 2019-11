Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am 12. November sei es soweit, Infineon lege Zahlen vor. Für das vierte Quartal 2018/19 werde ein leichter Umsatzanstieg erwartet. Um im Rahmen der Prognosen zu liegen, könnte der Erlös auch um ein Prozent zurückgehen oder um bis zu drei Prozent wachsen. Die operative Marge solle 14,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne betragen.Für das Gesamtjahr rechne der Konzern mit einem Umsatzanstieg von fünf Prozent auf 8,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,6 Milliarden Euro). Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich 16 Prozent betragen. Dabei werde ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 unterstellt."Der Aktionär" habe bereits mehrfach erklärt: Die im März gesenkte Prognose sollte der Chiphersteller auch dank eines starken Dollar erreicht haben. Spannend werde es beim Ausblick auf das erste Quartal 2019/20.Der Chiphersteller dürfte weiter den viel zitierten konjunkturellen Gegenwind spüren. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr könnte die Talsohle in Sachen Profitabilität aber durchschritten sein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 19,67 Euro - sei nach der jüngsten Kursrally zum Greifen nahe.Anleger, die der Trading-Empfehlung gefolgt sind, können im Vorfeld der Zahlen daher weiter erste Gewinne einstreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Komme der Ausblick vom Vorstand am Markt nicht gut an, drohe sogar ein deutlicher Rücksetzer. (Analyse vom 07.11.2019)