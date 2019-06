Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,554 EUR -4,17% (14.06.2019, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,382 EUR -5,24% (14.06.2019, 09:34)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.06.2019/ac/a/d)

NeubibergKulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es sehe vorbörslich nicht gut aus für die Aktien von Infineon. Die Chip-Aktie dürfte damit heute zu den schwächsten Werten im DAX gehören. Grund für die schlechte Stimmung am Markt sei wieder einmal ein US-Konkurrent.Broadcom habe am Donnerstagabend seine Umsatzprognose für 2019 von 24,5 auf 22,5 Mrd. USD gesenkt. Ein wesentlicher Grund für den Pessimismus sei der Handelskrieg zwischen den USA und China, der die Nachfrage nach Halbleitern drücke, wie aus Aussagen des Chefs Hock Tan hervorgehte. Die deutliche Absenkung der erst vor drei Monaten vorgelegten Prognose zeige: Einer der größten Chiphersteller der Welt rechne nicht mit einer schnellen Erholung des Gesamtmarktes im zweiten Halbjahr. Die Broadcom-Führung positioniere sich damit deutlich bearisher als ein Großteil der Analysten.Die Broadcom-Aktie habe rund 8,5% verloren und den gesamten Sektor heruntergezogen. Auch bei Infineon hinterlasse die negative Prognose Spuren. Die DAX-Aktie notiere deutlich tiefer und setze damit wohl ihren Abwärtstrend weiter fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: