Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe zuletzt in einer Trading-Range zwischen 25,45 und 28,70 Euro seitwärts tendiert. Ausbruchsversuche seien abverkauft worden. Bei Kursen unter 26 Euro hätten die Schnäppchenjäger immer wieder zugegriffen. Mit dem nächsten Stimmungswechsel bei DAX und Co könnte die Aktie nun wieder Kurs auf die obere Begrenzung nehmen.An den Rahmenbedingungen habe sich zuletzt nicht wirklich etwas geändert. Die Hauptbelastungsfaktoren würden die Zinswende in den USA, die hohe Inflation, die Corona-Lockdowns in China und die vom Ukraine-Krieg ausgelösten geopolitischen Verwerfungen bleiben.Infineon dürfte dank der enormen Nachfrage dennoch vorerst auf Wachstumskurs bleiben. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für volle Auftragsbücher sorgen. Der Konzern habe seine Hausaufgaben gemacht und verfolge eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für die Lieferfähigkeit zu reduzieren. Die Lagerbestände an benötigten Rohstoffen und Edelgasen seien zuletzt erhöht worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: