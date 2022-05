Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie tendiere weiter seitwärts. Gestern habe es noch so ausgesehen, als könnte der Titel die Trading-Range zwischen 25,45 und 28,70 Euro nach oben verlassen. Aber mit dem Stimmungsumschwung bei DAX & Co habe der Kurs wieder nach unten gedreht. Analysten würden den Blick weiter nach vorne richten und die Infineon-Aktie deutlich höher fair bewertet sehen.Infineon dürfte dank der großen Nachfrage vorerst auf Wachstumskurs bleiben. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für volle Auftragsbücher sorgen. Der Konzern habe seine Hausaufgaben gemacht und verfolge eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für die Lieferfähigkeit zu reduzieren. Die Lagerbestände an benötigten Rohstoffen und Edelgasen sei zuletzt erhöht worden.Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele diese Aussichten nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen. Anleger mit Weitblick sollten sich daher von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung daher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wer kurzfristiger unterwegs sei, könne entweder antizyklisch eine Trading-Position im Bereich um 26 Euro aufbauen oder greife nach dem Sprung über die obere Begrenzung der Seitwärtsrange mit Kursziel 33 Euro zu, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: