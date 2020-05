Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,75 EUR +4,69% (05.05.2020, 20:57)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,798 EUR +6,21% (05.05.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Solide Quartalszahlen und ein besser als erwarteter Jahresausblick hätten am Dienstag die Sorgen der Infineon-Aktionäre mit Blick auf die Geschäftsentwicklung teilweise vertrieben. Nach deutlichen Kursverlusten in den vergangenen zwei Handelstagen habe das Papier des deutschen Halbleiter-Konzerns heute deutlich zugelegt."Der Aktionär" werte die jüngsten Zahlen positiv. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für Infineon würden stimmen. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, dass möglichst schnell der Sprung über die 200-Tage-Linie bei knapp 18 Euro gelingt. Damit würde ein Kaufsignal generiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: