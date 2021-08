Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com (09.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Die Q3-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 hätten in Sachen Umsatz als auch hinsichtlich der Profitabilität mehr oder weniger im Rahmen der keineswegs niedrig angesetzten Markterwartungen gelegen. Die Werke von Infineon würden aktuell auf Hochtouren laufen, das Unternehmen investiere weiter in zusätzliche Kapazitäten, habe aber unter coronabedingen Einschränkungen von Fertigungskapazitäten in Malaysien sowie den Nachwirkungen des Wintersturms in Texas gelitten. Die Nachfrage auf Kundenseite sei als ungebrochen stark zu bezeichnen, die Vorräte würden derzeit auf extrem niedrigen Niveaus liegen. Dies habe sich auch in einem außerordentlichen Anstieg der Auftragseingänge widergespiegelt.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht sein Kursziel von EUR 37 auf EUR 39, die Empfehlung bleibt auf "Kauf". Auf Basis des neuen Kurszieles des Analysten weise Infineon eine Bewertungsprämie von rd. 10% (Durchschnitt aus KGV und EV/Sales; jeweils für 2023e) gegenüber seiner Peer Group auf, was angesichts der sehr guten Marktstellung des Unternehmens in zukunfts- und wachstumsträchtigen Geschäftsbereichen (z.B. Autonomes Fahren, E-Mobilität und Erneuerbarer Energie) seiner Einschätzung nach gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.