Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,102 EUR +0,99% (07.08.2019, 17:21)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,112 EUR +1,90% (07.08.2019, 17:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Beim deutschen Halbleiterspezialisten habe der Aufsichtsrat zuletzt den Arbeitsvertrag des Vorstandsvorsitzenden Reinhard Ploss vorzeitig bis zum Ende des Jahres 2022 verlängert und einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Dennoch hätten Anleger aktuell wenig Grund zur Freude: Die Sorge vor einer sich abschwächenden Konjunktur habe den Markt weiter fest im Griff.Das Chartbild der Infineon-Aktie habe sich weiter eingetrübt. Die Sorgen vor einer durch den Handelskonflikt ausgelösten wirtschaftlichen Abkühlung hätten den Markt weiterhin fest im Griff. Erst mit einem signifikanten Anstieg über die Kursmarke von 18,30 Euro würde sich dieses deutlich aufhellen. Zudem hätten die Erwartungen an eine Nachfragebelebung im zweiten Halbjahr aufgrund der neuen Zölle und verhaltenen Aussichten der Unternehmensleitung einen herben Dämpfer erhalten. Für langfristig orientierte Anleger bleibe Infineon, aufgrund seiner Vorreiterrolle in zahlreichen Zukunftsmärkten, dennoch ein solides Investment, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: