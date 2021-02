XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,60 EUR +3,95% (19.02.2021, 17:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon: Setzt sich die Rally fort? ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit März 2020 in einer starken Rally und setzt damit die langfristige Aufwärtsbewegung seit März 2009 fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 14. Januar 2021 sei die Aktie auf ein Hoch bei 35,53 EUR geklettert. Anschließend sei der Wert in eine Konsolidierung eingeschwenkt. In der letzten Woche habe er gegen die Widerstandszone zwischen 35,53 EUR und 35,92 EUR gedrückt. Am Dienstag habe der Wert über dieser Zone geschlossen, sei danach aber wieder knapp darunter zurückgefallen. Am Freitag habe die Aktie erneut über diese Zone angezogen und ein neues Mehrjahreshoch bei 36,77 EUR markiert.Etabliere sich die Infineon-Aktie über 35,92 EUR, dann könne die Rally der letzten Wochen und Monate direkt fortgesetzt werden. Die Aktie könnte dabei zunächst bis ca. 40,00 EUR und später sogar in Richtung 45,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Donnerstag bei 35,21 EUR abfallen, ergäbe sich ein kleines Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit einem Test des Aufwärtstrends seit Oktober 2020 bei aktuell ca. 33,60 EUR gerechnet werden. Sollte dieser Trend durchbrochen werden, ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 31,03 EUR. (Analyse vom 22.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:36,46 EUR +2,68% (19.02.2021, 22:26)