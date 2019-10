Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die strukturellen Treiber beim deutschen Halbleoter-Konzern seien intakt. Neben der eigenen operativen Entwicklung könnten frische Analystenstimmen, Zahlen der Wettbewerber und eine Entscheidung in Sachen EU-Autozölle die kurzfristige Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen. Chattechnisch habe sich Bild zuletzt wieder aufgehellt. Offizielle Zahlen von zum vor rund drei Wochen beendeten Geschäftsjahr 2018/19 gebe es von Infineon am 12. November.Bei einem anhaltend positiven Newsflow und einem halbwegs freundlichen Marktumfeld sollte die Infineon-Aktie das Kaufsignal bald generieren. Risikobewusste Anleger könnten mit einer Trading-Position auf dieses Szenario spekulieren, dabei jedoch mögliche Stimmungsschwankungen einkalkulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2019)