Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,46 EUR +1,55% (30.05.2022, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,435 EUR +1,48% (30.05.2022, 09:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon wolle künftig schneller in den Genuss größerer Fertigungskapazitäten kommen. Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums sei es nötig, das Investitionstempo zu erhöhen, so der Chipriese. Aber auch für die Aktie könnte es nach dem Kaufsignal schnell gehen. Die kurzfristige Seitwärts-Range sei am vergangenen Freitag nach oben verlassen worden."Künftig werden wir alle zwei, drei Jahre über eine große Investition entscheiden", so der neue Produktionsvorstand Rutger Wijburg gegenüber dem "Handelsblatt". In der Vergangenheit habe der Konzern alle vier bis fünf Jahre eine neue Fabrik errichtet. "Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch einmal große Vorhaben parallel vorantreiben", habe der Manager gesagt. Bislang hätten die Münchner ein Werk nach dem anderen gebaut.Ein weiterer Grund, über neue Fabriken frühzeitig zu entscheiden, sei der Mangel an vorhandenen Chipmaschinen. Wijburg habe weiter gesagt: "Zwölf Monate Lieferfrist ist inzwischen üblich bei den Tools, 18 Monate und länger sind auch keine Seltenheit." Der Manager habe Bedenken beiseitegewischt, dass Infineon zu viel investieren könnte: "Strukturelle Überkapazitäten sind nicht zu erwarten. Denn es gibt kaum noch eine Innovation, die ohne Halbleiter auskommt."Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, so genannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten - also für mehr Reichweite der E-Autos. Nach der Cypress-Übernahme sei Infineon hier weltweit führend, baue seine Kapazitäten wie zuletzt in Villach aber weiter aus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link