Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,59 EUR -1,00% (09.04.2021, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,90 EUR -0,72% (08.04.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe in den USA erfolgreich eine Privatplatzierung von Anleihen mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Dollar unterzeichnet. Mit dem Emissionserlös werde der Chiphersteller wie geplant bestehende auf US-Dollar lautende Bankdarlehen zur Übernahme der Cypress Semiconductor ablösen. Zur Erinnerung: Durch den Zukauf sei der DAX-Konzern weltweit zur Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt aufgestiegen und sein Geschäftsmodell noch robuster gemacht."Infineon hat die Privatplatzierung zu sehr attraktiven Konditionen vereinbart", so Infineon-Finanzvorstand Dr. Sven Schneider. "Die starke Überzeichnung der Transaktion ist ein klarer Beleg für das Vertrauen der Kapitalmärkte in die wirtschaftlichen Perspektiven von Infineon. Sie unterstreicht die Glaubwürdigkeit, die Infineon an den Finanzmärkten genießt und die uns einen vollen Zugang zu allen relevanten Finanzierungsquellen verschafft."Eine breite Gruppe von mehr als 40 institutionellen Investoren habe sich dem Vernehmen nach an der Transaktion beteiligt, darunter fast alle Zeichner der Privatplatzierung von Infineon aus dem Jahr 2016. Der Vollzug der Transaktion und der Erhalt der Erlöse bedürfe noch der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen.Zur Erinnerung: Durch den Zukauf erhalte Infineon über die US-Amerikaner einen besseren Zugang zum Geschäft mit der Vernetzung und Steuerung von Haushaltstechnik wie Heizungen, Beleuchtung oder Kühlschränken. Dank Cypress würden die Münchner Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und auf stark gefragte Mikrocontroller erhalten - und sich damit die Kosten und die Zeit sparen, diese selber zu entwickeln. Am Ende dürfte der Konzernchef seinem Ziel näherkommen, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben. Kurzum: Die Technologieportfolios beider Gesellschaften würden sich ergänzen und großes Potenzial in wachstumsstarken Zielmärkten Automotive, Industrie und Internet der Dinge eröffnen.Anleger lassen die Gewinne laufen, stellen sich aber auch auf den einen oder anderen Rücksetzer ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link