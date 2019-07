Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chipindustrieausrüster ASML habe mit der Vorlage des Halbjahresberichts seinen Jahresausblick bestätigt. Demnach solle der Umsatz trotz der jüngsten Probleme in der Branche steigen. Der Vorstand setze dabei auf bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte und vor allem auf ein sehr starkes viertes Quartal. Die ASML-Aktie springe auf ein neues Jahreshoch - und ziehe auch die Infineon-Papiere mit hoch.ASML stelle Lithografiesysteme her, die zur Herstellung von Halbleitern gebraucht würden. Im zweiten Quartal habe der niederländische Konzern, der Börse etwas mehr als 81 Milliarden Euro wert sei und damit auf eine höhere Marktkapitalisierung als Volkswagen oder die Deutsche Telekom komme, knapp 2,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit etwas weniger als vor einem Jahr, aber deutlich mehr als zum schwachen Jahresauftakt. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorquartal um rund ein Drittel auf 476 Millionen Euro gestiegen. Die Bruttomarge habe 43 Prozent nach 41,6 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres betragen.Mit dem Q2 habe ASML nach dem schwachen Jahresauftakt wieder Boden gut gemacht. Umsatz, Bruttomarge und Nettogewinn seien in Q1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum teils deutlich gefallen. Vorstand Peter Wennink bleibe daher optimistisch: "Unser Gesamtumsatz-Ausblick für 2019 bleibt unverändert und wir gehen weiter davon aus, dass 2019 ein Wachstumsjahr wird."Auch Infineon dürfte im laufenden Jahr weiter wachsen. Der Vorstand erwarte einen Umsatzanstieg von rund fünf Prozent auf acht Milliarden Euro. Unter dem Strich dürfte dabei aber ein leicht rückläufiger Gewinn je Aktie von 0,89 Euro (Vorjahr: 0,91 Millionen Euro) stehen. Die nächsten offiziellen Statements zur Geschäftsentwicklung der Münchner gebe es mit den Zahlen zum dritten Quartal am 1. August.Anleger mit Weitblick können bei Infineon dennoch das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link