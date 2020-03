Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,002 EUR -3,94% (12.03.2020, 08:33)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,008 EUR (11.03.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Neue Abwärtswelle? - ChartanalyseDie Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befinden sich seit dem 14. Februar mit dem Verlaufshoch bei EUR 23,06 auf dem Rückzug, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 24. Februar sei per Gap-down der 50er EMA bei EUR 21,00 nach unten durchbrochen und damit bereits weitere Schwäche signalisiert worden. Ein Versuch der Bullen den 50er EMA zurückzuerobern, sei am 25. Februar mit dem Verlaufshoch bei EUR 20,84 gescheitert. In der Folge seien die Titel weiter abgesackt und hätten am 28. Februar bei EUR 19,20 auch den 200er EMA durchbrochen. Damit habe sich die Lage für die Aktien auch langfristig eingetrübt. Auch hier sei ein Rückeroberungsversuch des 200er EMA mit dem Verlaufshoch bei EUR 19,53 gescheitert. In der Folge seien die Titel weiter kräftig abgesackt und hätten am 09. März bei EUR 15,28 ihr bisheriges Verlaufstief erreicht. Es sei eine normale Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend gefolgt, die aber wohl bereits vorbei sein dürfte.Ausblick: Die Aktien von Infineon würden sich im Einklang mit dem Gesamtmarkt kräftig unter Druck befinden. Daran dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen wohl nichts ändern. Die Coronavirus-Pandemie habe die Aktienmärkte fest im Griff. Die Unterbrechungen von internationalen Lieferketten sowie zahlreiche Transportbeschränkungen dürften die Titel weiter kräftig belasten.Die Short-Szenarien: Die Aktien hätten ihre Aufwärtskorrektur mit dem Verlaufshoch bei EUR 16,87 vom 10. März beendet und würden sich bereits in einer neuer Abwärtswelle befinden. In der Folge dürfte nun das Verlaufstief vom 09. März bei EUR 15,28 nach unten durchbrochen und der Abwärtstrend bestätigt werden. Die nächste Anlaufzone wäre dann der Bereich der massiven Unterstützung im Bereich von EUR 13,40/14,00. Darunter dürfte die Unterstützung bei EUR 12,00 angelaufen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: