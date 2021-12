Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie zähle zur Wochenmitte mit Abstand zu den größten Verlierern im DAX. Grund für den Schwächeanfall seien zwei negative Analystenstimmen aus den USA. Die Experten von J.P. Morgan und Morgan Stanley hätten ihre Kaufempfehlungen für die Papiere des Chipherstellers aufgegeben.J.P. Morgan habe Infineon von "overweight" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Langfristig bleibe Analyst Sandeep Deshpande zwar optimistisch für den Chipkonzern aufgrund seiner guten Positionierung in Elektrifizierung und Automatisierung. Kurzfristig deuteten Branchendaten aber auf eine Normalisierung des Marktes hin, und die Lagerbestände bei den Autozulieferern seien auf Rekordniveau, so Deshpande. Der derzeitige Chipmangel könne daher dazu führen, dass es bald eine kurze Phase des Überangebots gebe. Dies dürfte auch zu einer Normalisierung bei den Preisen führen.Morgan Stanley sei von "overweight" auf "equal-weight" gegangen. Das Kursziel sei dabei aber von 42,50 auf 43,00 Euro angehoben worden. Analyst Adam Wood gehe davon aus, dass für den Chiphersteller das kurzfristige Aufwärtspotenzial in den aktuellen Bewertungen bereits ausreichend berücksichtigt sei.Anleger sollten sich von den aktuellen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder. Beide Analysten würden ausgehend vom aktuellen Kursniveau sogar noch Luft nach oben für die Aktie sehen. "Der Aktionär" halte ebenfalls an seiner positiven Einschätzung fest. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.