Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Nachfrage aus der kriselnden Autoindustrie bleibe auch beim deutschen Halbleiter-Konzern nach wie vor eine Herausforderung. Konkrete Hinweise auf einen kurzfristigen Aufschwung gebe es derzeit keine. Da der Halbleiteranteil im Auto in Zukunft sehr stark steigen werde, würden die langfristigen Wachstumsaussichten intakt bleiben. Das zeige sich auch im jüngsten Kursverlauf der Infineon-Aktie.Würden die US-Behörden die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor durchwinken und gehe der Übernahmeplan vom Vorstand auf, dürfte Infineon mittelfristig operativ profitieren und die Aktie wieder deutlich höher notieren. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Kursniveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Das übergeordnete Ziel des "Aktionärs" liege weiter jenseits der 20-Euro-Marke, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2019)