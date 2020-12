Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.12.2020/ac/a/d)



Während Infineon-Vorstand Reinhard Ploss Deutschlands größten Chipkonzern auf den nächsten zyklischen Aufschwung in der Halbleiterbranche vorbereite, bleibe die Aktie auf Rekordfahrt. In dieser Woche hätten sich zwei Schweizer Großbanken zur DAX-Aktie geäußert. Die Meinungen der Experten lägen dabei aber weit auseinander.Die Credit Suisse hat die Einstufung nach einer Veranstaltung des Chip-Herstellers zu Leistungshalbleitern auf "underperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die gute Nachfrage nach diesen Produkten setze sich fort, so Analyst Achal Sultania. Die Nachfrage nach Komponenten für den Automobilbau habe sich beschleunigt. Die guten Wachstumsaussichten seien am Markt aber wohl hinreichend eingepreist.Deutlich optimistischer zeigt sich die UBS. Nach Gesprächen mit den Spartenchefs von Industrial Power Control (IPC) und Power & Sensor Systems (PSS) hätten die Eidgenossen ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 30 Euro bestätigt. Die Aussagen der beiden Manager hätten hinsichtlich der kurz- als auch langfristigen Geschäftsaussichten Zuversicht verströmt, so Analyst David Mulholland.