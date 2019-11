Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon habe zuletzt eine massive Aufholjagd hingelegt. Im Monatsvergleich sei das Papier mit einem Plus von 15,0 Prozent gemeinsam mit Fresenius Medical Care der stärkste Wert im DAX. Knapp dahinter folge mit einem Zuwachs von 14,9 Prozent die Aktie von Fresenius. Und die Aktie von Infineon habe sich dabei sogar von schwachen Vorgaben aus Asien entkoppeln können.In Seoul seien die Aktien von Samsung und SK Hynix zur Mitte vergangener Woche jeweils um etwa drei Prozent abgerutscht wegen Sorgen um deren dominante Marktposition. Laut einem Medienbericht würden die beiden auf Speicherchips fokussierten Konzerne in diesem Jahr wohl mehr Umsätze einbüßen als Konkurrenten, die eher in anderen Bereichen aktiv seien. Samsung und Hynix könnten daher im globalen Marktranking jeweils nach hinten rücken und ihre Ränge an Intel oder TSMC verlieren. Die daraufhin eingetrübte Anlegerstimmung bei den beiden südkoreanischen Aktien bremse nun international das Interesse an der Chipbranche, habe es in der vergangenen Woche geheißen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass sich die Aufholjagd von Infineon fortsetzen könnte. Analyst Merk Li habe die Einstufung für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das stabile Umsatzwachstum des Halbleiterkonzerns werde von einem hohen Auftragsbestand genährt, so in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die schlechtere Margenentwicklung dürfte sich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/20 bessern.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern weiterhin, an der Infineon-Aktie festzuhalten. Ein Stopp bei 15,75 Euro sichere nach unten ab. Neueinsteiger sollten jedoch ein positives Signal wie den Sprung über das jüngst markierte Hoch bei 19,97 Euro abwarten. (Analyse vom 25.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link