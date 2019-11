Die Aktionäre sollten eine unveränderte Dividende von 27 Cent je Aktie erhalten. Durch die im Zuge der Cypress-Übernahme durchgeführte Kapitalerhöhung und eine damit rund zehn Prozent höhere Aktienzahl steige die Ausschüttung auf 336 Millionen Euro. Finanzchef Sven Schneider habe unterdessen betont, dass die Dividende auch künftig mindestens stabil gehalten werden solle.



"Der Aktionär" habe in den letzten Wochen Anlegern mit Weitblick immer wieder geraten, eine Position auf- oder auszubauen. Mit Erfolg: Die mittel- und langfristigen Aussichten seien unverändert gut. Die strukturellen Treiber seien intakt. Dass die nächsten Monate noch schwächer ausfallen werden, war ebenfalls bekannt, so Michael Schröder. (Analyse vom 13.11.2019)



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon stelle sich wegen der weiter angespannten Konjunkturlage auf eine herausfordernde erste Jahreshälfte ein. Saisonal bedingt rechne der Chiphersteller dabei aber bereits im zweiten Quartal mit einem leichten Umsatzanstieg und einem deutlichen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Die DAX-Aktie habe kräftig zugelegt. "Der Aktionär" fasse zusammen.Obwohl Infineon ein solides Schlussquartal 2018/19 abgeliefert habe, gebe sich Vorstand Reinhard Ploss mit Blick auf das neue Geschäftsjahr zurückhaltend. "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", so der Konzernchef. Eine Erholung erwarte er nicht vor der zweiten Jahreshälfte. Ungeachtet dessen solle Infineon im Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. September) weiter wachsen.So erwarte der Halbleiterspezialist bei den Umsätzen ein Plus von fünf Prozent (plus oder minus zwei Prozentpunkte) zum Vorjahr. Für das Segment Automotive solle das Umsatzwachstum leicht über dem Konzernschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2019 habe das Konzernwachstum sechs Prozent erreicht, die Umsätze seien auf rund 8,0 Milliarden Euro gestiegen. Die operative Marge (Segmentergebnis-Marge) solle in der Mitte der Umsatzspanne etwa 16 Prozent erreichen und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen (16,4 Prozent).Infineon peile zudem Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro an. Das größte Einzelprojekt bleibe dabei der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten für die neue 300-Millimeter-Fertigung im österreichischen Villach. Dort erwarte Infineon den Produktionsstart nun zum Ende des Kalenderjahres 2021.Für das bereits laufende, typischerweise schwache Auftaktquartal gehe der Chiphersteller allerdings von einem deutlichen Umsatzrückgang von sieben Prozent (plus oder minus zwei Prozentpunkte) im Vergleich zum Vorquartal aus. Die Segmentergebnis-Marge erwarte der Konzern bei etwa 13 Prozent. Infineon habe in diesem Zusammenhang verdeutlicht, dass der Konzern eine vorübergehende Unterauslastung seiner Kapazitäten zu managen habe und erhöhte Leerstandskosten angefallen seien.Im abgelaufenen Schlussquartal habe Infineon sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis leicht seine eigene Prognose und jene der Analysten übertroffen. Während die Erlöse zum Vorquartal um zwei Prozent auf 2,06 Milliarden Euro gestiegen seien, habe das Plus im Jahresvergleich bei ein Prozent gelegen. Das Segmentergebnis sei im Quartalsvergleich um zwei Prozent und im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf 311 Millionen Euro zurückgegangen, die Marge habe bei 15,1 Prozent gelegen.Beim Umsatz habe der Halbleiterspezialist vom stärkeren US-Dollar und vor allem von saisonal bedingt höheren Erlösen in der PMM-Sparte profitiert, in der das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets gebündelt sei. Während die Erlöse in den Sparten mit Chips für die Autoindustrie (ATV) und für die Industrie (IPC) jeweils leicht über dem Vorquartal gelegen hätten, seien sie im Geschäft mit Chips für digitale Sicherheitslösungen (DSS) zurückgegangen.Der Gewinn sei im letzten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal insgesamt um 28 Prozent auf 161 Millionen Euro abgesackt. Infineon habe dies mit einem deutlich höheren Steueraufwand sowie mit einer erhöhten Risikovorsorge für mögliche Rechtsstreitigkeiten begründet.Vorstandschef Ploss halte die langfristigen Wachstumstreiber für intakt. Obwohl der Konzern aktuell die Auswirkungen der in allen Regionen der Welt rückläufigen Autoproduktion spüre, bleibe er für die langfristige Entwicklung im Automotive-Geschäft zuversichtlich. In modernen Autos würden immer mehr Halbleiter und Sensoren verbaut, etwa für Fahrerassistenzsysteme. Davon profitiere auch Infineon, das mit Chips für die Autoindustrie den Löwenanteil seines Umsatzes mache.Mit Blick auf die beabsichtigte Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor bleibe der Konzern optimistisch. Ploss habe betont, dass er weiter davon ausgehe, den Zukauf Ende 2019 oder Anfang 2020 abschließen zu können. Infineon werde damit in Zukunft einen deutlich größeren Fußabdruck in den USA hinterlassen. Bereits seit einigen Monaten hätten Teams von Infineon und Cypress die Zusammenführung vorbereitet. Nachdem kürzlich die EU grünes Licht signalisiert habe, fehle allerdings noch die Zustimmung der US-Wettbewerbshüter.