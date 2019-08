Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,692 EUR +0,62% (22.08.2019, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,696 EUR +0,58% (23.08.2019, 09:19)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seit Tagen werde diskutiert, ob FED-Chef Jerome Powell am heutigen Freitag auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole weitere Zinssenkungen in Aussicht stelle. Die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer sei hoch. Gestern hätten sich gleich mehrere hochrangige FED-Vertreter gegen baldige Zinssenkungen ausgesprochen. Finde Powell dennoch einen Weg, mit seinen Aussagen die Investoren zu überzeugen, dann dürften die Indices - und auch die Infineon-Aktie - wieder deutlich Boden gut machen. Operativ sei der deutsche Halbleiter-Konzern weiter auf Kurs, die bereits gesenkte Jahresprognose zu erreichen. Auch wenn das Marktumfeld weiter ambitioniert bleibe.Die aktuelle Verunsicherung zeige sich aber im jüngsten Kursverlauf. Nach dem Verlaufshoch am 25. Juli bei 18,23 Euro habe die Infineon-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet. Die untere Begrenzung verlaufe derzeit bei 14 Euro, die obere bei 15,80 Euro. Nach dem Test der unteren Begrenzung am vergangenen Donnerstag steuere der DAX-Titel aktuell wieder die obere Linie des Trendkanals an. Gelinge der Sprung über diese Hürde, sollte es wieder schnell Richtung 18 Euro gehen.Ob die Infineon-Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen könne, hänge weiter eng an dem Wechselspiel zwischen der Rezessionsangst und dem Verlauf des Handelsstreits - und an den Ausführungen von FED-Chef Powell. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau weiterhin zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. "Der Aktionär" spekuliere weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: