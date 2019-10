Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Kurserholung der Infineon-Aktie gewinne an Dynamik. Sollten nun auch die 200-Tage-Linie und der Widerstand bei ca. 18,70 Euro überwunden werden, dann hätte der DAX-Titel ganz viel Luft nach oben. Kurse von bis zu 21,62 Euro, dem bisherigen Jahreshoch, seien dann theoretisch möglich. Die Chancen, dass die Infineon-Aktie bis zum Jahresende aber zumindest bis in den Bereich 18,50/19 Euro vorstoße, stünden ganz gut, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,68 EUR -1,72% (22.10.2019, 22:26)