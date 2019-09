Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Neue Woche, altes Spiel: Die US-Börsen seien am Freitag nach anfangs moderaten Gewinnen klar ins Minus gedreht. Sie hätten darunter gelitten, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China offenbar wieder zugespitzt habe. Die Infineon-Aktie dehne ihre Konsolidierungsphase ebenfalls aus und rutsche unter die wichtige 200-Tage-Linie. An der Nachrichtenfront herrsche aber weiter Funkstille.Bei den Analysten überwiege zwar weiterhin der Optimismus: Das durchschnittliche Kursziel für die Infineon-Aktie betrage 20,28 Euro. Der Kurs drehe dennoch weiter nach unten ab.Zum Wochenstart seien die Papiere unter die richtungsweisende 200-Tage-Linie gerutscht, die aktuell bei 17,73 Euro verlaufe. Mit der Ausdehnung der Konsolidierung würden die zuletzt überwundenen horizontalen Widerstände im Bereich von 16,50/16,80 Euro und 14,90 Euro in den Fokus rücken.Für den charttechnischen Befreiungsschlag müsse die Aktie die Marke von 18,65 Euro überwinden, dann wäre der Weg für eine Trendfortsetzung in Richtung 21,50 Euro geebnet.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link