Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zuletzt habe sich eine Reihe von Analysten positiv zur Infineon-Aktie geäußert. Dabei hätten stets die mittelfristig guten Aussichten des Konzerns im Fokus gestanden. Kurzfristig scheine dem DAX-Titel aber ein wenig die Luft auszugehen.Halbleiter seien essenziell, um die kommenden Trends der Automobilindustrie erfolgreich umzusetzen. Daher würden die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren die bestimmenden Wachstumsmotoren bei Infineon bleiben.Ein Blick auf das Chartbild zeige, dass bei der Infineon-Aktie daher auch die Bullen am Drücker gewesen seien. Die so genannte "V-Formation" spreche mittelfristig sogar für neue Verlaufshochs, also auch einen Anstieg über das Mehrjahreshoch vom 25. Juni bei 25,76 Euro.Michael Schröder von "Der Aktionär" rät bei der Infineon-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 25.09.2020)