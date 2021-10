Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,02 EUR -2,06% (06.10.2021, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,025 EUR -1,63% (06.10.2021, 09:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon erwarte auch für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2021/22 steigende Umsätze und Ergebnisse. "Das Jahr wird ein starkes Jahr", habe der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss gestern auf dem dreistündigen virtuellen Kapitalmarkttag "IFX Day 2021" erklärt. Mit der neuen Prognose habe der Halbleiterhersteller die Schätzungen der Analysten übertroffen.Infineon profitiere derzeit von der boomenden Nachfrage nach Chips. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für volle Auftragsbücher sorgen. CO2-Reduzierung und der Wunsch, Dinge intelligent zu machen und sicher zu vernetzen, seien zudem wichtige Trends in allen Branchen, so Ploss.Das alles solle sich auch weiter positiv bei Infineon niederschlagen: So dürfte der Umsatz 2021/22 (per Ende September) im mittleren Zehnerprozentbereich steigen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auch die operative Marge (Segmentergebnis) solle zulegen auf rund 20 Prozent. Dabei gehe Infineon von höheren Investitionen von 2,4 Milliarden Euro aus. Die mittelfristigen Wachstumsziele seien bestätigt worden, die unter anderem ein Wachstum von mindestens neun Prozent über den Zyklus vorsehen würden.Die Ziele für das kommende Jahr lägen über den gegenwärtigen Konsensschätzungen der Analysten, so Sandeep Deshpande von der US-Investmentbank J.P.Morgan. Infineon sei zudem dafür bekannt, eher konservativ zu prognostizieren, weswegen der Analyst durchaus Spielraum für eine Erhöhung des Ausblicks im Geschäftsjahresverlauf sehe.Am Markt seien Zahlen und Ausblick, aber auch der gesamte Kapitalmarkttag gut angekommen. Die Aktie habe wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 38,50 Euro genommen."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Aktie sollte daher - inklusive aller gesunden Rücksetzer Kurs auf die 40-Euro-Marke und mehr nehmen, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link