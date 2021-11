Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.







Der deutsche Halbleiter-Konzern habe im abgelaufenen GJ 2020/21 eine beeindruckende Wachstumsstory verbunden mit einer spürbaren Rentabilitätsverbesserung gezeigt, wobei die Entwicklung durch die weltweiten Engpässe bei Halbleitern dynamisiert worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts von Megatrends wie Digitalisierung, Elektromobilität, IoT u.a. spreche allerdings aktuell vieles für eine langfristige Fortsetzung des Wachstumstrends, so dass die in der gesamten Branche forcierten Kapazitätsausweitungen auch langfristig absorbiert werden dürften. Der Unternehmensausblick 2021/22 übertreffe Donies bisherigen Planungen deutlich.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 36,50 auf 47 Euro angehoben.