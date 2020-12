Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,585 EUR -3,79% (21.12.2020, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,60 EUR -4,15% (21.12.2020, 11:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (21.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am 17. Dezember habe die Infineon-Aktie bei 31,17 Euro ein Mehrjahreshoch erreicht. Im laufenden Jahr habe der Titel damit rund 50 Prozent an Wert zulegen können, während der DAX in Summe mehr oder weniger auf der Stelle getreten sei. Der Start in die Weihnachtswoche falle dagegen alles andere als positiv aus.Die Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien belaste die heimischen Aktienmärkte. Europa schotte sich zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Deutschland und zahlreiche andere europäische Länder hätten am Sonntag Flugverbote oder Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich verkündet. Das Virus sei nach ersten (!) Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Der DAX falle deutlich zurück und habe damit sein Allzeithoch von Mitte Februar bei 13.795 Punkten knapp verfehlt.Auch die Infineon-Aktie falle im schwachen Marktumfeld zurück. Nach der starken Performance der letzten Monate sei dieser Rücksetzer aber kein Beinbruch. Seit dem Tief vom März bei 10,32 Euro sei das Papier wie entfesselt in einer dynamischen Aufwärtsbewegung auf den höchsten Stand seit 20 Jahren geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: