Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,27 EUR +7,00% (29.10.2018, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,315 EUR +7,25% (29.10.2018, 17:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Technisch gesehen sei das Papier des deutschen Chipherstellers schon seit Tagen stark angeschlagen. Heute gehöre Infineon allerdings zu den großen Gewinnern im DAX.Wirklich Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden. Die Angst im Vorfeld der Zahlen am 12. November dürfte angesichts der durchwachsenen Daten aus der Halbleiterbranche anhalten. Kurzfristig bedeutend sei der Widerstand bei 18,10 Euro. Pralle die Infineon-Aktie an dieser Marke ab, dürfte das alte Tief bei rund 16 Euro noch einmal in den Fokus rücken. Schaffe die Aktie hingegen einen Ausbruch über diese Marke, könnte zumindest eine Erholung an den kurzfristigen Abwärtstrend, der aktuell bei 19,50 Euro verläuft, folgen. Dort entscheide sich dann, ob die Kraft ausreiche, um den Abwärtstrend zu stoppen.Bevor Zahlen und Ausblick veröffentlicht würden, sei mit einem wirklichen Befreiungsschlag nicht zu rechnen. Daher dürfte die Unsicherheit bis Mitte November anhalten. Aufgrund des negativen Sentiments lägen die Chancen aktuell jedoch eher auf der Long-Seite, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: