Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seit einigen Tagen sei zu beobachten, dass Prognosesenkungen viele Aktien auf dem heimischen Kurszettel nur kurzzeitig belasten würden. Investoren würden schwächere Kurse umgehend zum Kauf nutzen. Ein gutes Beispiel dafür: die Infineon-Aktie. Doch woher komme diese relative Stärke bei der DAX-Aktie?Nach der Gewinn- und Umsatzwarnung Ende März sei die Infineon-Aktie deutlich abgerutscht. Im Anschluss habe der Kurs aber wieder deutlich aufgedreht.Kein Wunder: Aus China gebe es endlich wieder bessere Konjunkturdaten. Die zweitgrößte Volkswirtschaft habe im ersten Quartal um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt. Experten hätten wegen der negativen Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA ein langsameres Wachstum erwartet. China sei weltweit mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt für Autos. Das Automobilgeschäft wiederum sei das mit Abstand wichtigste Standbein bei Infineon. Der Konzern erziele mit der Sparte rund 40 Prozent seines Umsatzes.Wie gehe es weiter? Halte das positive Momentum an, könnte die Aktie nun einen Durchmarsch bis 22,00 Euro versuchen. Die Deutsche Bank sehe ihren Top-Pick sogar erst bei 23,00 Euro fair bewertet. Kurzfristig sollten bei der leicht überkauften Aktie aber auch kleinere Kursrücksetzer einkalkuliert werden. Auf Jahressicht seien weiter steigende Kurse in Richtung 25,00 Euro zu erwarten. (Analyse vom 23.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link