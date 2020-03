Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,154 EUR +13,94% (13.03.2020, 14:00)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,132 EUR +10,36% (13.03.2020, 13:45)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Finanzmärkte würden den schnellsten Crash ihrer Geschichte erleben. Auch die Infineon-Aktie sei gestern kräftig in die Knie gegangen. Rückblickend seien solche Einbrüche praktisch immer Kaufchancen gewesen. Entscheidend war sei jedoch das richtige Timing.UBS-Analyst David Mulholland mutmaße in einer aktuellen Studie über die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Hardware-Hersteller und das bereits in den Aktienkursen eingepreiste Ausmaß. Bei Infineon seien gewisse Gewinnrisiken bereits berücksichtigt, so der Experte. Er habe daher die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen."Der Aktionär" habe bei Infineon risikobewusten Anleger Anfang der Woche zu einem gestaffelten Einstieg bei 15 Euro und 14,75 Euro geraten - vor dem gestrigen Crash. Diese Limits seien mittlerweile erreicht worden. Das gestrige Tief habe bei 13,68 Euro gelegen, also auf dem Niveau der Kapitalerhöhung aus dem Juni 2019. Behalte der UBS-Experte recht, sei das ein guter Einstiegszeitpunkt gewesen. Komme im DAX noch eine weitere Abwärtswelle, sichere ein enger Stopp ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: