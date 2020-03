Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,40 EUR -3,60% (05.03.2020, 09:32)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,548 EUR -1,58% (05.03.2020, 09:18)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der für Investitionskontrollen zuständige US-Ausschuss habe unterrichteten Kreisen zufolge Präsident Donald Trump empfohlen, die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor durch Infineon abzulehnen. Vertreter des Komitees für Ausländische Investitionen in den USA (CFIUS) seien besorgt, dass die 8,7 Mrd. USD schwere Transaktion ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte.Infineon, der knapp die Hälfte seiner Umsätze in China generiere, habe nach Aussage einer informierten Person versucht, ein Abkommen mit der Regierung auszuhandeln, um die Übernahme doch noch durchzuziehen. Eine Einigung sei aber nicht zustande gekommen. Der deutsche Halbleiter-Konzern habe sich von der Übernahme neue Produkte und auch Synergien versprochen. Zudem stehe die Finanzierung des Deals bereits weitestgehend.Eine offizielle Stellungnahme von Infineon steh3 noch aus. "Wir kommentieren laufende Verfahren nicht, wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank und Grüße", so die Antwort aus der Konzernzentrale auf Nachfrage des "Aktionärs" via Twitter. Die Infineon-Aktie sei im schwachen Marktumfeld zuletzt bereits unter Druck gestanden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: