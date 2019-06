Cypress-Übernahme



Die Infineon Technologies AG biete für die Cypress Semiconductor Corp. (NASDAQ: CY) 23,85 USD je Anteilsschein. Dies entspreche einem Unternehmenswert in Höhe von 9,0 Mrd. EUR. Die Konzernleitung gehe von Kostensynergien von 180 Mio. EUR jährlich bis zum Jahr 2022 aus und rechne auch langfristig mit mehr als 1,5 Mrd. EUR an Umsatzsynergien jährlich. Die Transaktion solle bereits ab dem ersten vollen Jahr wertsteigernd sein. Konzernchef Ploss zufolge würden sich durch die Übernahme große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge erschließen.



Neben Synergieeffekten und einem breiteren Leistungsspektrum sowie besserem Zugang zu weiteren nordamerikanischen Kunden dürfe auch das Thema Forschung und Entwicklung nicht unterschätzt werden. Durch die Übernahme würde Infineon nämlich auch seine Position im Bereich der Forschung und Entwicklung im Silicon Valley deutlich ausbauen. Sei die Übernahme vollzogen, werde Infineon zur Nummer Acht im globalen Ranking der Chip-Hersteller.



Der Konzern publiziert vermutlich am 1. August 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019, das Datum ist jedoch noch nicht endgültig, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 07.06.2019)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.06.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Unternehmen Infineon Technologies AG sei nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen. Mit seinen Produkten begleite das Technologieunternehmen auch die globalen Megatrends demographischer und sozialer Wandel, Klimawandel und Ressourcenknappheit, Urbanisierung und digitale Transformation. Das Halbleitergeschäft basiere auf vier Haupttrends, nämlich der Energieeffizienz, der Mobilität, der Sicherheit und dem Themenbereich Internet der Dinge & Big Data.Infineon sei in die vier Divisionen Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket und Digital Security Solutions untergliedert und habe rund 40.100 Mitarbeiter, davon 17.400 in Europa, 18.800 in Asien-Pazifik und 3.900 in Amerika. Insgesamt würden sich diese Mitarbeiter auf 35 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und 17 Fertigungsstandorte verteilen. Der Konzern weise 26.850 Patente im Gesamtportfolio auf, habe seinen Sitz im bayerischen Neubiberg bei München und werde seit 2012 von CEO Reinhard Ploss geleitet.Bereich Automotive besonders umsatzstarkDer Bereich Automotive sei mit 43 Prozent Umsatzanteil ein Schwergewicht in Bezug auf den Gesamtumsatz des Konzerns. Mit diesem Konzernbereich nehme Infineon global den zweiten Platz ein. Die Divisionen Power Management & Multimarket und Digital Security Solutions hätten weltweit betrachtet jeweils die führende Marktposition erobert. Das Produktangebot von Infineon umfasse zum Beispiel Mikrocontroller, intelligente Sensoren, Sende- und Empfangs-ICs für Hochfrequenz und Radar und mehr. Im Hinblick auf den künftig wohl steigenden Bedarf von Lösungen für Elektrohybrid- und Elektrofahrzeuge fertige Infineon führende und innovative Halbleiterlösungen für deren Antriebsstrang. Mithilfe der Infineon-Produkte könnten Leitungsverluste minimiert, Stromeinsparungen maximiert und die Gesamtleistung erhöht werden.Die Wertpapiere der Infineon Technologies AG seien Namensaktien. Es gebe nur Stammaktien oder American Depositary Receipts (ADR). Das Grundkapital betrage 2.274.829.428 EUR und sei in 1.137.414.714 Aktien untergliedert - das entspreche 2,00 EUR je Anteilsschein. Der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse und der NYSE habe am 13. März 2000 stattgefunden und das Handelssymbol laute IFX. Die Aktie sei unter anderem in den DJ Stoxx 600 und in den DAX einbezogen. Die größten Aktionäre seien mit 5,99 Prozent BlackRock Inc., mit 5,74 Prozent die Allianz Global Investors GmbH und mit 3,14 Prozent das Königreich Norwegen mittels der Norges Bank. Die Meldedaten würden vom 31. Mai 2019 stammen. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 64 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der DAX im Vergleichszeitraum um rund 20 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei demnach ein klarer Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 16,94 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 25,76 EUR im Hoch und 14,43 EUR im Tief gekostet.Seit Jahresbeginn würden sich insgesamt 22 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Der höchste Wert stamme von der UBS und von der Bank of America, die am 3. Juni 2019 ein Kursziel von jeweils 25,00 EUR veröffentlicht hätten. Den niedrigsten Wert hätten die Analysten von Bankhaus Metzler und von Exane BNP ausgewiesen, die am 4. Juni und 5. Juni 2019 jeweils ein Kursziel von 15,00 EUR publiziert hätten. Das Durchschnittskursziel der 22 Analysen betrage 20,08 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 14,89 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit habe 1,411 Mrd. EUR betragen und der Jahresüberschuss sei mit 1,075 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 0,95 EUR je Anteilsschein gelegen. Die Gesamtdividende für 2018 habe 0,27 EUR betragen, was zu einer Ausschüttungssumme von 305,0 Mio. EUR geführt habe. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 732,0 Mio. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 6,446 Mrd. EUR gelegen, das gezeichnete Kapital sei bei 2,274 Mrd. EUR und die Gesamtverbindlichkeiten bei 4,433 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 10,879 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 40.098 Mitarbeiter beschäftigt. Übrigens: Infineon habe im Geschäftsjahr 2018 836 Mio. EUR in Forschung und Entwicklung investiert.Bilanzprognose für das Geschäftsjahr 2019Aufgrund der geplanten Übernahme von Cypress würden die Prognosen möglicherweise nochmals auf den Kopf gestellt. Da es bis zum Zeitpunkt dieser Analyse noch nicht klar sei, ob die Übernahme auch zustande komme, würden die bis dato bekannten Konsensschätzungen hier ausgewiesen. Auf die Besprechung der Prognose für 2020 werde aufgrund der immensen Auswirkungen einer möglichen Cypress-Übernahme an dieser Stelle verzichtet.Für das Geschäftsjahr 2019 gehe man von einem Umsatz von 8,00 Mrd. EUR aus, einem EBITDA von 2,19 Mrd. EUR und einem EBIT von 1,27 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie könnte bei 0,91 EUR zu veranschlagen sein. Die Dividende könnte um einen Cent auf 0,28 EUR je Anteilsschein angehoben werden. Noch sei fraglich, inwieweit sich diese Prognosen halten lassen würden.