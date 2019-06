Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,306 EUR +2,04% (27.06.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,334 EUR +1,89% (27.06.2019, 10:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie arbeite an ihrem Comeback. Verunsicherung über die Investitionszurückhaltung in der Chipbrache und eine milliardenschwere Übernahme hätten den Kurs zuletzt deutlich unter Druck gesetzt. Die mittel- und langfristigen Aussichten es DAX-Konzerns seien aber unverändert gut. Kurzfristig dürften die Impulse aber aus einer anderen Richtung kommen.Mit der Übernahme von Cypress Semiconductor würde Infineon weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern aufsteigen und die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden. Die Positionierung in Schlüsselsegmenten wie dem Autonomen Fahren oder der E-Mobilität sollte sich mittel- und langfristig bezahlt machen. Denn die Zahl der verbauten Chips in den Autos der Zukunft werde in den kommenden Jahren deutlich anziehen - und damit die Nachfrage.Mit Cypress erhalte der DAX-Konzern Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und auf stark gefragte Mikrocontroller. Damit würden sich die Münchner die Kosten und die Zeit sparen, diese wichtigen Bauteile selber zu entwickeln. Am Ende dürfte Infineon so dem Ziel näherkommen, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben.Die ersten Beiträge würden aber erst im Jahr 2020 erwartet. Die volle Wirkung dürfte sich erst im Jahr 2022 und darüber hinaus entfalten."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Würden die US-Behörden den Zukauf durchwinken und gehe die Rechnung des Vorstands auf, dürfte der Konzern mittelfristig operativ profitieren - und die Aktie deutlich höher notieren.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, dabei aber auch das richtungsweisende Wochenende im Hinterkopf behalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)