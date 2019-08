Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon zähle auch heute wieder zu den großen Verlierern im DAX. Der Abwärtstrend, der sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt habe, nehme damit Fahrt auf.Das Papier des Chipherstellers verliere heute rund drei Prozent und habe damit klar die Unterstützungszone bei 16 Euro durchbrochen. Im Abwärtstrend bewege sich der DAX-Titel damit in Richtung der horizontalen Unterstützung bei 14,00 Euro. So lange wolle DER AKTIONÄR aber nicht warten. Der Stopp für die Empfehlung aus Ausgabe 25/2019 liege bei 14,50 Euro.Für den DAX-Titel werde es damit knapp - doch die Hoffnung sterbe ja bekanntlich zuletzt.Ausschließen wolle er jedoch nichts. "Es kann sein, dass sich die Dinge hier noch weiter abkühlen, auch eine Rezession ist in Deutschland nicht ausgeschlossen."Investoren sollten den Stopp bei 14,50 Euro im Auge behalten und hier die Reißleine ziehen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link