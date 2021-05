Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,35 EUR -0,09% (05.05.2021, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,46 EUR +2,30% (05.05.2021, 15:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (05.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Infineon habe in Q2 2021 einen Umsatz von EUR 2,700 Mrd. erzielt, womit die obere Hälfte der in Aussicht gestellten Range von EUR 2,5 Mrd. bis EUR 2,8 Mrd. erreicht worden sei. Vor allem eine gute Nachfrageentwicklung im Segment Automotive sowie in geringerem Maß bei Power & Sensor Systems hätten zum Anstieg geführt, während der Umsatz bei Industrial Power Control und Connected Secure Systems leicht rückläufig gewesen sei. Die Segmentergebnismarge habe mit 17,4% die selbstgesteckte Zielmarke von 16,5% deutlich übertroffen.Aufgrund von positiven Sondereffekten in Q1 sei das Segmentergebnis von EUR 489 Mio. im Vorquartal auf EUR 470 Mio. zurückgegangen. Das Betriebsergebnis habe sich auf EUR 314 Mio. (Q1: EUR 332 Mio.) und das Konzernergebnis auf EUR 203 Mio. (Q1: EUR 256 Mio.) belaufen. Dies habe zu einem Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,15 (Q1: EUR 0,19) geführt.Im Rahmen einer sehr dynamischen Branchenentwicklung mit intakten Langfristtrends entwickle sich auch Infineon dynamisch. Die in Umsetzung befindlichen Kapazitätsmaßnahmen dürften diesen Trend verstärken, wobei die knappen Ressourcen auch die Margenentwicklung beflügeln dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Infineon AG: - Keine vorhanden.Börsenplätze Infineon-Aktie: