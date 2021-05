Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,105 EUR -1,12% (10.05.2021, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,115 EUR -1,18% (10.05.2021, 10:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Dank einer guten Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (30. September) und der weiterhin starken Dynamik des Halbleitermarkts habe Infineon trotz knapper Kapazitäten bei Auftragsfertigern die Jahresprognose noch einmal leicht angehoben. Die Infineon-Aktie sei im Anschluss dennoch unter Druck geraten, habe sich zuletzt jedoch wieder stabilisieren können. Rückenwind gebe es weterhin in Form positiver Analystenstimmen.Anfang April sei die Aktie mit 37,31 Euro auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Die immer weiter steigende Nachfrage nach Halbleitern habe die gesamte Branche befeuert. Seitdem habe der Kurs allerdings rund 16% eingebüßt und sei am vergangenen Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gefallen. Die Infineon-Aktie teste dabei die charttechnische Unterstützung im Bereich um 32/31 Euro. Bei 29,47 Euro warte die steigende 200-Tage-Linie."Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Der Megatrend Elektromobilität erweise sich mehr und mehr als Impulsgeber. Nach einer erfolgreichen Stabilisierung dürfte die Infineon-Aktie schon bald wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro und die Kursziele der Analysten nehmen. Anleger könnten das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: