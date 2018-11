Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei mit Blick auf die automobile Zukunft eine spekulative, aber aktuell wohl auch die lukrativste Wette im DAX. Doch das Unternehmen könne nicht nur Autos sicherer, moderner und effizienter machen. Auch in Sachen Blockchain sei es gut aufgestellt.Digitale Transaktionen würden sehr gut gesicherte und zugleich benutzerfreundliche Lösungen erfordern. Infineon möchte helfen und Anfang 2019 ein neues Produkt unter dem Namen "Blockchain Security 2Go" auf den Markt bringen. Mit dem Starterkit des deutschen Chipherstellers könnten FinTechs und Blockchain-Designer Hardware-basierte schnell und einfach Hardware-basierte Sicherheit in ihre Systeme integrieren.Experten zufolge gehöre der Blockchain die Zukunft. Sie sei ein digitales dezentrales System von nacheinander angeordneten Datenblöcken, die kryptographisch mit den vorherigen verknüpft seien. Das Speichern von Blockchain-Benutzerdaten auf einem Computer oder einem Mobiltelefon sei zwar bequem, könne jedoch äußerst riskant sein. Es sei deswegen wichtig, die Sicherheit der Benutzerkennung durch die Integration eines Tokens mit Sicherheitschip zu erhöhen, das sowohl vor Software-Angriffen als auch vor physikalischen Angriffen schütze. Hierbei unterstütze das neue "Blockchain Security 2Go" Starterkit.Das Wertpapier habe bisher ein hartes Jahr hinter sich. Die schlechte Stimmung in der Halbleiterbranche habe es trotz guter Zahlen nach unten gedrückt. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs von seinen Tiefstständen gelöst und kratze wieder am seit dem Sommer gültigen Abwärtstrend.Mit dem nachhaltigen Sprung über den Abwärtstrend bei 18,20 Euro würde ein Kaufsignal mit ersten Zielen bei 19 und 21 Euro generiert. Risikobewusste Anleger setzen weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link