Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.04.2022/ac/a/d)



Jerome Powell habe die jüngste Aufwärtsbewegung bei den Technologiewerten ausgebremst. Der Vorsitzende der US-Notenbank habe die Aktienmärkte auf einen großen Zinssprung im Mai vorbereitet. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte bei der kommenden Sitzung im Mai "ist definitiv eine Option", so der FED-Chef. Drohe bei der Infineon-Aktie nach einer bisher recht guten Handelswoche ein Rücksetzer?Bei DAX und Co habe die sich abzeichnende Zinswende seit Jahresbeginn bereits einen Wechsel weg von hoch bewerteten Wachstumstiteln zu günstigeren Value-Aktien eingeläutet. Hintergrund: Höhere Zinsen würden bei der Berechnung des Unternehmenswerts dazu führen, dass die in Zukunft erzielten Gewinne weniger wert seien. Je höher das erwartete Ertragswachstum, desto stärker würden steigende Zinsen den diskontierten aktuellen Wert drücken. Folge: Technologie-Titel mit einer hohen Bewertung würden gemieden - trotz vielversprechender Aussichten.Auch die Infineon-Aktie habe im laufenden Jahr unter diesem Szenario gelitten. Hinzu kämen Sorgen um den viel zitierten Chipmangel. Auf der anderen Seite sei der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Trends rund um Elektrifizierung und Digitalisierung, vor allem in der Automobilbranche, würden auch bei dem heimischen Chipriesen für volle Auftragsbücher sorgen. Die bereits stark ausgelasteten Kapazitäten sollten schrittweise ausgebaut werden.Anleger sollten sich von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung daher nicht aus der Ruhe bringen lassen, den Blick nach vorne richten und an der Aktie festhalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2022)