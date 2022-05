Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (30.05.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Direkt am Widerstand - ChartanalyseAuch für die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ging es am Freitag noch einmal deutlich nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einem freundlichen Marktumfeld hätten die Papiere 4,6% zugelegt und damit hinter Sartorius VZ (+5,9%) den zweiten Platz im Index-Tableau belegt. Zugleich habe sich die Aktie mit dem Tageshoch bei 29,10 EUR über die obere Begrenzung jener Seitwärtsrange geschoben, die seit Anfang April das Kursgeschehen bestimme. Damals seien die Notierungen, ausgehend vom März-Hoch bei 33,26 EUR, bis auf 26,12 EUR gefallen und seien von dort aus in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die nur für das bisherige Jahrestief vom 10. Mai bei 25,24 EUR kurzzeitig nach unten verlassen worden sei.Ausblick: In dem wochenlangen Quergeschiebe dürfte sich mittlerweile neues Bewegungspotenzial aufgebaut haben. Ein Ausbruch über die markanten Tops aus dem April und Mai knapp oberhalb von 29,00 EUR könnte daher neue bullishe Impulse auslösen.Das Long-Szenario: Sobald die Kurse oberhalb des Intraday-Tops vom Freitag aus dem Handel gehen und diesen Break mit weiteren Anstiegen bestätigen würden, würde sich das nächste Kursziel direkt auf die vielbeachtete 30-Euro-Marke stellen. Dort hätten die Notierungen bereits im Februar und März Volumen geschoben, sodass der Sprung über diese Hürde möglicherweise nicht auf Anhieb gelinge. Einen erfolgreichen Ausbruch vorausgesetzt, dürfte anschließend ein Hochlauf an den GD100 bei aktuell 30,93 EUR folgen, der mit dem Verlaufshoch vom 17. März bei 31,00 EUR und dem Hoch vom 25. Februar bei 31,07 EUR derzeit ein Widerstands-Cluster bilde. Oberhalb dieses Bremsbereichs würde dann bereits die 32er Marke warten, bevor es um das März-Hoch gehen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: