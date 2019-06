Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,984 EUR +0,17% (06.06.2019, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,006 EUR +0,33% (06.06.2019, 12:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chiphersteller greife tief in die Tasche. Infineon wolle für 9 Mrd. Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor kaufen. Durch den Zukauf würde der DAX-Konzern zur Nummer 1 bei den Chipzulieferern für den Automobilmarkt aufsteigen. In der Gunst der Investoren sei Infineon durch dieses Vorhaben dagegen nicht gestiegen. "Strategisch absolut sinnvoll, aber (zu) teuer", so der Tenor auf dem Parkett.Die Wertschöpfungspotenziale seien nicht von der Hand zu weisen. Ob und wann sie sich tatsächlich realisieren lassen würden, ist allerdings noch ungewiss. Viel Risiko für den Preis, den Infineon bereit sei, für den US-Wettbewerber zu bezahlen - zumal auch noch offen sei, wann und zu welchen Konditionen das notwendige Eigenkapital aufgenommen werden solle. Fakt sei: Mit Cypress Semiconductor stärke der deutsche Konzern seine globale Präsenz und baue seine marktführende Position in attraktiven Zukunftsmärkten aus.Würden die US-Aufsichtsbehörden den Deal durchwinken und gehe der Plan vom Vorstand auf, dürfte Infineon mittelfristig operativ profitieren und die Aktie deutlich höher notieren. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, auch wenn man sich dabei zunächst auf eine recht volatile Kursentwicklung einstellen sollte, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: