Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,755 EUR -0,48% (27.08.2020, 08:35)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,85 EUR +4,06% (26.08.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Corona-Crash sei abgehakt. Die starke Nachfrage nach Technologiewerten habe die Aktien von Infineon auf ein neues Mehrjahreshoch getrieben. Mit 23,87 Euro sei die Bestmarke vom 21. Juli bei 23,60 Euro übertroffen worden.Für die Schweizer Großbank UBS habe die Infineon-Aktie noch mehr Potenzial. Analyst David Mulholland sehe den Chiphersteller unverändert bei 25,50 Euro fair bewertet. Auf das Geschäft mit Chips für die Autoindustrie, das bei Infineon zum Gewinntreiber geworden sei, schaue der Experte weiter optimistisch. Er rechne hier mit einem deutlichen Wachstum.Ebenfalls positiv: "Die strukturellen langfristigen Sektortreiber, also die Umstellung auf elektrische Antriebe und der vermehrte Einsatz von Fahrerassistenzsystemen werden durch Covid-19 nicht gemindert", so Mulhollan. Eher scheine sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen durch die Krise noch zu beschleunigen. Infineon gehöre dabei weiter zu den von ihm präferierten Werten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link