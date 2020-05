Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,792 EUR +2,02% (26.05.2020, 20:38)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,155 EUR +3,49% (26.05.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon wolle sich am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Cypress-Übernahme frisches Geld beschaffen. Mit der Ausgabe neuer Aktien sollten brutto ca. 1 Mrd. Euro erlöst werden, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend mitgeteilt habe. Der Aufsichtsrat habe eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen. Das Grundkapital der Neubiberger Gesellschaft werde um etwa 4% erhöht. Die neuen Aktien sollten ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in einem beschleunigten Verfahren zum Kauf angeboten werden.Die Infineon-Aktie habe sich zuletzt enorm stark präsentiert. So sei z.B. der charttechnische Ausbruch über die bei knapp 18 Euro verlaufende 200-Tage-Linie gelungen. In diesem Bereich verlaufe auch der seit dem Corona-Crash gültige Aufwärtstrend. Werde dieser unterschritten, drohe ein Rücksetzer bis zur horizontalen Unterstützung bei 15 Euro. Danach sehe es derzeit aber weiterhin nicht aus. Daher heiße es: Gewinne mit Stopp bei 16,50 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: