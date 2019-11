Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,698 EUR +1,54% (15.11.2019, 09:04)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,41 EUR (14.11.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach einem soliden Schlussquartal 2018/19 zeige sich Infineon-Vorstand Reinhard Ploss beim Ausblick weiter auf das neue Geschäftsjahr zurückhaltend. Gestern habe "Der Aktionär" eine Reihe von Analysten vorgestellt, die sich deutlich zuversichtlicher zeigen würden und ihre Einschätzung zum Teil deutlich angehoben hätten. Heute seien die Pessimisten an der Reihe. Allen voran die Experten von Barclays, die bei Infineon weiter deutlich Luft nach unten sehen würden."Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", so der Konzernchef bei der Vorlage der Jahreszahlen 208/19. Eine Erholung erwarte Ploss nicht vor der zweiten Jahreshälfte. Ungeachtet dessen solle Infineon im Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. September) weiter wachsen.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für die Aktie nach den Zahlen zwar von 14,50 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "underweight" belassen. Die Endmärkte des Chipkonzerns seien weiterhin schwach, eine Erholung sei aber bereits eingepreist, so Analyst Andrew. Das höhere Kursziel habe der Experte mit der gestiegenen Branchenbewertung begründet.Die DZ BANK habe den fairen Wert von 16,80 auf 18,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "halten" belassen. Der Chiphersteller habe sich trotz Nachfragerückgangs gut behauptet, so Analyst Harald Schnitzer. Mit dem Ausblick sei aber insgesamt eine deutliche Stimmungsverbesserung erkennbar."Der Aktionär" bleibe bei seinem Fazit: Die strukturellen Treiber seien weiter intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei unverändert gut sind. Kurzfristig dürfte der Konzern aber weiter den konjunkturellen Gegenwind spüren. Charttechnisch habe sich Bild zuletzt jedoch wieder aufgehellt. Erweist sich der jüngste Kurssprung über die 19-Euro-Marke als nachhaltig, würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 20/21 Euro generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link