Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,474 EUR +3,45% (01.08.2019, 08:38)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,02 EUR (31.07.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.08.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Bullen müssen liefern - ChartanalyseSeit dem Jahr 2009 befanden sich die Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einem fulminanten Aufwärtstrend, der erst im Bereich von 25,00 EUR auf Widerstand seitens der Verkäufer traf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese hätten mit dem Bruch der Unterstützung bei 20,26 EUR für den Start einer mittelfristigen Korrektur gesorgt, die die Aktien zunächst bis 15,75 EUR und nach einer mehrmonatigen Erholung in einer zweiten, Mitte April dieses Jahres einsetzenden Verkaufswelle auf ein neues Mehrjahrestief bei 13,42 EUR gedrückt habe. An dieser Stelle hätten die Bullen im Juni zurückgeschlagen und den Wert wieder über die Unterstützung bei 15,75 EUR angetrieben. Dieses kurzfristige Kaufsignal sei mit einem bullishen Rücklauf an die Marke bestätigt und zuletzt ein neues Jahreshoch bei 18,23 EUR erklommen worden. Damit sei der Pullback an eine im Mai unterschrittenen Aufwärtstrendlinie abgeschlossen worden. Seither werde dieser Anstieg korrigiert.Ausblick: Die Bullen hätten zwar weiterhin die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Viel Spielraum bleibe ihnen im Rahmen der Korrektur allerdings nicht.Die Long-Szenarien: Zunächst müsste der Wert die Unterstützung bei 16,79 EUR verteidigen. Gelinge anschließend der Ausbruch über die kleine Hürde bei 17,50 EUR, könnte das Jahreshoch attackiert werden. Ein erfolgreicher Anstieg über 18,23 EUR würde dazu führen, dass die unterschrittene Aufwärtstrendlinie ebenfalls überwunden werden dürfte. Damit hätten die Aktien von Infineon die Chance, weiter bis 19,50 EUR und mittelfristig bis 20,26 EUR zu haussieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: